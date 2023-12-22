分析師看衰華納、派拉蒙合併交易 指合併後處境恐更糟

華爾街分析師警告，華納兄弟探索公司 (Warner Bros Discovery)(WBD-US) 和派拉蒙全球 (Paramount Global)(PARA-US) 的合併交易，可能會導致兩家公司的處境變得更糟，因為合併案將迫使他們背負數十億美元的負債，並持有垂死掙扎的傳統電視資產。

在討論潛在交易的消息傳出後，兩家公司股價在前一日大幅走低，且周四 (21 日) 盤後延續跌勢。

本次交易談判展開前，業界對於兩家公司規模是否大到足以和 Netflix 競爭，抱持質疑態度。與此同時，傳統有線電視業務的客戶數量正不斷流失。

Quilter Cheviot 科技分析師 Ben Barringer 表示：「這筆潛在交易看起來像是一場不惜代價以求生存的遊戲。兩家公司都負債累累，很可能需要發行更多債務，才有機會促成這筆交易。」

分析師稱，兩者合併後將創造出好萊塢規模最大的電影製片商，以及擁有美國第三大訂閱用戶規模的串流媒體業務。兩家公司合併後的總觀看時間，將占傳統電視總觀看時間的 40%。

然而，作為主要獲利引擎的電視業務低迷不振，也可能導致兩家公司更難應付合併帶來的額外債務。過去幾個月來，華納兄弟探索公司試圖提高現金流量並大幅削減成本，但公司負債仍達約 450 億美元。派拉蒙負債規模則約 150 億美元。

此外，一些分析師也對交易談判的時機感到質疑，因為即將到來的美國大選，恐將加劇大型併購案面臨的監管不確定性。

eMarketer 資深分析師 Ross Benes 表示：「在反壟斷立法回歸的大選年推進規模如此龐大的交易，是具有風險的。」

另有分析師認為，本次談判可能促使 NBCUniversal 母公司康卡斯特 (Comcast)(CMCSA-US) 採取行動。目前康卡斯特市值將近 1800 億美元，遠高於華納兄弟的 300 億美元和派拉蒙的 100 億美元。長期以來，有傳聞指出康卡斯特執行長 Brian Roberts 有興趣擴大自家的媒體業務。

MoffettNathanson 分析師稱，康卡斯特可能成為唯一一個戰略買家，該公司的資本結構和資產規模，足以讓華納兄弟或派拉蒙長期受惠。