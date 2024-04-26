〈焦點股〉輝達GB200商機可期 勤誠漲逾半根停板

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-26 10:29

輝達 (NVDA-US) 昨 (25) 日漲逾 3%，伺服器機殼廠勤誠 (8210-TW) 為輝達 GB200 主要的機殼設計廠，且為 2U 的合作夥伴，搶攻 AI 伺服器商機，激勵勤誠今 (26) 日股價漲逾半根停板，逼近漲停板，最高來到 302 元，站穩所有均線。

勤誠今天早盤以 288 元開高走高，隨後突破 300 元繼續上攻，最高漲至 302 元，逼近漲停板，成交量超過 8000 張。觀察三大法人近日籌碼動向，三大法人呈現連三買，合計買超 3371 張。

勤誠被輝達欽點成為 2U MGX 伺服器合作夥伴，也切入 GB200 伺服器供應鏈。另外，勤誠也積極布局系統廠及 ODM 廠的策略合作，包括 1U、2U、4U 產品上皆展開不同專案。