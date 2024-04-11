PC AI化的一年！微軟5月將推出新Windows、雲端AI功能

鉅亨網編譯許家華 2024-04-11 13:00

根據微軟 (MSFT-US) 周三 (10 日) 發布的會議列表，微軟將在年度 Build 大會上展示用於個人電腦和雲端的全新人工智慧 (AI) 工具。

微軟執行長 Satya Nadella 今年 1 月向分析師表示，2024 年是「AI 成為每台 PC 的一流組成部分」的一年，微軟 5 月會議的日程也反映了這一目標。

微軟報告稱，在其 Azure 公有雲中運行 AI 模型的客戶營收顯著成長，希望藉由為開發者推出新 AI 功能來維持此一趨勢。

微軟 AI 新任負責人 Mustafa Suleyman 將與 Nadella 和其他長期高管一起在西雅圖的展會上發表主題演講。Suleyman 是谷歌 2014 年收購的 AI 新創公司 DeepMind 的共同創辦人，上個月從新創公司 Inflection AI 加入微軟。

微軟多年來免費提供 PowerToys 開源實用程式工具包，其中包含圖像大小調整小工具和鍵盤快捷鍵自訂程式。在 Build 大會上，微軟將討論一項新的高級貼上功能，該功能利用直接在 PC 上運行的 AI 模型，而不必將資料發送到雲端並接收回應。

根據會議描述，微軟也將討論「能讓用戶在 Windows 上與其數位生活更深入互動」的新 AI 功能。開發者能將這些功能整合到 Windows 應用程式中。

作為此策略的一環，微軟今年 3 月推出一款搭載 Copilot 按鈕的 Surface PC，可以快速查訪微軟的聊天機器人。這些機器包含英特爾處理器。多年來，微軟一直致力於透過在 Arm 架構上運行節能晶片而非以英特爾使用的標準 x86 模型來改善 Windows PC 上的用戶體驗。

微軟計劃在 Build 大會上討論 Windows 應用程式如何利用基於 Arm 的神經處理單元 (NPU) 來實現人工智慧。(NPU 是專為加速 AI 應用而設計，透過類似於人類的神經系統的處理器，因具備節能的特性， 可滿足長時間的使用，適合持續處理 AI 運算任務，例如圖片生成、人臉辨識等。)