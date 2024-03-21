Epic戰力加成！Meta、微軟、X、Match聯手向法院聲明：蘋果違反法院禁令

鉅亨網編譯許家華 2024-03-21 14:03

臉書母公司 Meta (META-US)、微軟 (MSFT-US)、馬斯克旗下社交平台 X 和全球最大約會 App 公司 Match (MTCH-US) 均加入熱門遊戲《要塞英雄》開發商 Epic Games 對戰蘋果的陣營，於 20 日指控蘋果 (AAPL-US) 違反法院禁令。

2021 年 9 月法院下令蘋果開放 App Store 外部付款，即開發商可提供連結和按鈕，引導用戶使用非蘋果的支付方式。但蘋果隨即發布新政策，若開發者欲使用 App Store 外部付款，須向蘋果公司支付 12%(小型開發商) 或 27%(大型) 的傭金，激起了軟體開發者的憤怒，主張蘋果在迴避法院裁決的意圖，實屬「惡意合規」。

Epic Games 上周控訴蘋果的新政策藐視法庭命令，向開發者收取高達 27％的新費用，導致開發商的外部付款連結形同虛設。

外媒報導，Meta、微軟、X 和 Match 加入這場訴訟，以「法庭之友」向法院提出文件，聯合指控蘋果新政策只開放單一外部連結，且未引導消費者以更便宜的方式付款，倘若消費者確實使用外部付款，開發商則須向蘋果支付傭金，因此「明顯違反」該項禁令，且蘋果的政策將影響數千名開發者和數百萬用戶。

他們主張：「蘋果對開發者在何處、如何與用戶溝通購買 app 內內容的選擇進行了限制，這對競爭造成了重大障礙，並人為抬高了價格。」

(美國「法庭之友」制度係由外界針對法院所不能理解的議題提供意見的制度。)

蘋果拒絕對針對這項指控發表具體回應，僅重申其 1 月 16 日的聲明，宣稱其已完全遵守該禁令。

歐盟委員會的《數位市場法案》也在近期生效，可能迫使蘋果徹底改革其 App Store 商業模式。

然而，《Appleinsider》指出，在眾多軟體開發商怒斥蘋果之際，微軟也向 Xbox 開發商收取高額費用，而 Epic 試圖在歐盟收取 12% 的佣金。

微軟擁有自己的遊戲帝國，包括 Xbox 遊戲機和遊戲商店，其收費方式相當類似蘋果的 App Store。Meta 也對其 Quest 平台收取類似的費用。