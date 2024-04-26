〈財報〉廣告業務改革有成！Snap財報財測優預期 盤後股價勁漲逾25%

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 10:45

社群軟體 Snapchat 母公司 Snap(SNAP-US) 在美股周四 (25 日) 盤後公布今年首季財報成績單，營收年增 21% 至 9.89 億美元，扭轉此前連 6 季個位數成長率或銷售額下滑的疲弱表現，經調整後的每股獲利 0.03 美元，高於 LSEG 分析師預估的虧損 0.05 美元，因該公司改革數位廣告業務的努力正受到行銷人員的歡迎，除提高營收外，還提高了跟 Google(GOOGL-US) 和 Meta 平台 (META-US) 等巨頭的競爭力，亮眼表現也激勵盤後股價飆漲逾 20%。

Snap 今年首季廣告收入為 11.1 億美元，其他收入年增 194% 至 8700 萬美元類別，主要由 Snapchat + 訂閱者推動，今年首季訂閱人數超過 900 萬人，調整後的息稅前折舊攤提前獲利（EBITDA）為 4570 萬美元，遠高於去年同期的不到 100 萬美元，以及分析師預估的虧損 6760 萬美元。

根據 Snap 預測，在 6 月為止的第 2 季銷售額將成長 18% 至 12.6 億美元，高於華爾街分析師預估的 12.1 億美元，調整後的 EBITDA 則將下滑 1500 萬至 4500 萬美元，華爾街分析師則預期 1550 萬美元，今年第 2 季每日活躍用戶 (DAU) 則約為 4.31 億人，高於 StreetAccount 預期的 4.3 億人。

Snap 也提供今年全年成本結構的預測，在今年剩餘時間內的 DAU 的季度基礎設施成本將下降 0.83 美元至 0.85 美元。Snap 今年首季 DAU 為 4.22 億人，較去年同期成長 10%。

Snap 還說，Snap 表示，用戶觀看內容的時間逐年成長，這主要歸功於 Spotlight 和 Creator Stories 的參與。 該公司表示，觀看聚合用戶內容的 Spotlight 的時間年增了 125%。

Snap 在 2022 年數位廣告市場陷入困境後致力重建廣告業務，並且開始取得回報，該公司在寫給投資人的信中指出，營收成長主要是由於公司廣告平台業務的改善，以及市場對直接回應廣告解決方案需求推動。

過去兩年，Snap 執行長 Evan Spiegel 進行重組與裁員，並取消無法提高收入或用戶成長的專案及重新調整廣告業務，引進新的方法來定位和衡量 Snapchat 應用程式上的廣告，還增加新的直接回應服務。這些改變初期雖拖累營收表現，但最新一季財報顯示這些調整正在發揮效用。

Snap 財務主管 Derek Andersen 在電話財報會議上也表示，該公司也受惠於更大營運環境的改善。Snap 公佈財報的同一周，美國立法禁止或強制出售其主要競爭對手 TikTok。

此外，Snap 專注於透過擴大直接回應廣告來跟 Meta 及 Google 等公司進行競爭，這些廣告會促使觀眾立即採取行動，例如購買或訂閱電子郵件清單。直接回應廣告也吸引規模較小的廣告主在 Snapchat 上花錢，有助於 Snap 擴大自身廣告業務基礎。

Snap 指出，今年首季直接回應廣告產品的營收較上季成長 17%，在該平台上投放廣告的中小企業數量年增 85%。

Emarketer 資深分析師 Max Willens 表示，多年來的辛勤努力已開始為 Snap 的廣告業務帶來回報，隨著該公司做出改變及越來越多的行銷人員使用該平台，作為一個能提供服務的平台，Snap 似乎正在建立一些可信度。