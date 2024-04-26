美通膨仍高、高利率依舊 小摩執行長示警：經濟軟著陸機率正在萎縮

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-04-26 09:17

美國總統大選倒數 6 個多月，美國總統拜登的經濟成績單正受到密切關注，近來多項民調顯示，經濟是美國人最重要的問題之一，但他推出的「拜登經濟學」並未完全受到民眾歡迎，因高通膨、不斷上升的利率及高昂的住房成本，讓許多選民感到不滿。

根據今年 2 月的蓋洛普民調，僅 36% 美國人認可拜登處理經濟的方式，上月的蓋洛普民調也顯示，大多數美國人心目中仍認為通膨是美國經濟目前面臨到的最大問題。

這位美國最大銀行的執行長認為，目前美國情況看來較像是 1970 年代，1972 年情況相當好，隔年卻不樂觀，當時出現失業率和通膨率都很高，但成長乏力的停滯性通膨情況。戴蒙還重申對美國經濟可能重蹈 1970 年代停滯性通膨的擔憂，並稱不要陷入因為今天好，所以明天也會不錯的錯誤的安全感。

戴蒙發表上述言論之際，美國聯準會 (Fed) 正因為擔心通膨進展停滯不前而在權衡何時開始降息，美國通膨率雖從 9.1% 高點大幅走降，但近來進展已大幅放緩。

由於 Fed 官員表示不急於降息，將依據經濟數據來做決定，市場目前已下調降息預期。高利率會導致消費和商業貸款利率上升，迫使雇主削減支出，進而減緩經濟發展，但從目前情況來看，消費者支出或企業招聘並未受高利率多大影響，增強了華爾街對美國經濟能避免衰退的希望。0

對此戴蒙警告說，美國政府正透過大量支出來幫助維持經濟發展，赤字佔美國國內生產毛額 (GDP) 的 6%，接近 2 兆美元，雖然推動了美國經濟成長，但卻產生通膨的後果且恐不會如人們預期的那樣消失。

戴蒙此前在寫給股東的信中也指出，大量政府赤字和過去的刺激措施正推動經濟發展，隨著我們繼續向綠色經濟轉型、重組全球供應鏈、增加軍事支出及應對不斷上漲的醫保成本，增加支出的需求也日益增長，但過度的政府支出，恐持續加劇高通膨和高利率。

當被問到拜登經濟學是否帶來成效時，戴蒙則態度保留地答道：「有一部分。當你花了這麼多錢，就會有成長。我們需要其中的一些，像是一些產業政策。我認為基礎設施非常好，這是兩黨合作的結果。」