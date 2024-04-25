【量大強漲股整理】台股止穩訊號看甚麼?電力股回檔，仍有【戲】可期嗎?

鉅亨研報 2024-04-25 17:14

加權指數，今日開高走高，終場上漲 532.46 點，收在 20131 點，再度站上 2 萬點大關，成交量 4275 億。

觀察三大法人今天籌碼動向，外資買超 298.28 億，投信買超 76.84 億，自營商買超 24.96 億，三大法人合計買超 400.08 億。此外，外資連買 2 天，累計 313.12 億，投信連買 9 天，累計 340.23 億。

美股四大指數，道瓊上漲 0.69%，標普 500 指數上漲 1.2%，納指上漲 1.59%，費半上漲 2.21%，美國 4 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告，製造業 PMI 初值報 49.9，市場預期 52.0，創 4 個月新低，美國經濟數據疲軟，美債殖利率回落，有利於降息預期，FedWatch 工具顯示，5 月維持利率不變的機率高達 99.9%，6 月維持利率不變的機率為 81.2%，降息 1 碼的機率為 18.8%，地緣政治消息，過去兩週中東局勢動盪，所幸以色列和伊朗之間的衝突並未立即升級，有助於投資人重拾信心，( SPOT-US ) Spotify，在超出華爾街第一季預期並發布樂觀的第二季指引後，該公司股價飆升 11.4%，( TSLA-US ) 特斯拉，週二 (23 日) 盤後公布今年第一季財報營收、獲利均遜色，營收大降 9%，這是自 2012 年以來的最大年減幅，不過，執行長馬斯克稱，明年會提前推出平價車型，盤後股價聞訊跳漲超 10%。台股方面，加權指數，開高走高，終場上漲 532.46 點，收在 20131 點，再度站上 2 萬點大關，今日三大法人同步買超，合計 400.08 億，大跌過後，法人已經開始買進台股，再加上從今日起至 5 月底止，(2382-TW) 廣達，(2301-TW) 光寶科，等 104 家公司，將陸續發放約 923 億元現金股息，增添市場資金活水，有助於台股繼續往上攻。

權值股方面，(2330-TW) 台積電，股價開高走高，終場上漲 29 元，收在 783 元，市值重回 20 兆元，總裁魏哲家在法說會上提到，2028 年，AI 營收將成長到佔總營收超過 20%，相較先前說到 2027 年而已，能見度已經拉長到 2028 年，可見成長動能相當強勁；(2317-TW) 鴻海，股價開高走高，終場上漲 12 元，收在 156 元，董事長劉揚偉認為，儘管台股受到地緣政治等因素的衝擊甚鉅，走勢變化難以預測，但集團受惠於「3+3」策略發酵，整體基本面將越來越好。「3+3」策略，指的是未來將聚焦三大未來產業以及三大核心技術，作為公司下一階段的成長動能，其中三大未來產業，分別為「電動車、數位健康、機器人」領域。三大核心技術則是「人工智慧、半導體、新世代通訊」；(2454-TW) 聯發科，股價開高震盪，終場上漲 38 元，收在 1010 元，再度站上千元大關，未來將關注 4/26 法說會。

美國晶片法案已進入實質撥款階段，將會開始積極擴大 12 奈米以下先進製程的晶片製造規模，IP 設計族群陸續接獲訂單，今日 IP 族群，全面上漲；股王 (3661-TW) 世芯 - KY，上漲 4.02%，台積電小金雞 (3443-TW) 創意，上漲 5.78%，(6641-TW) M31，上漲 3.93%，摩根士丹利（大摩）證券發布最新報告，指出英特爾推出第三代 AI 加速器 Gaudi 3，台廠供應鏈可望受惠，其中就包括 (3661-TW) 世芯 - KY，未來營收有望持續成長，再創新高。

微波、毫米波元件設計製造公司 (3491-TW) 昇達科，今日股價開高走高，盤中一度亮燈漲停，終場上漲 9.47%，再創新高，3 月受惠低軌衛星貢獻營收超過三成，毛利率衝上 49%，創下歷史單月新高，低軌衛星兩大客戶訂單持續增溫，整體已交及待交訂單金額高達 6.6 億元，美系 B 客戶 2024 年訂單已經實際下單，且超乎預期，2025 年預定訂單均為 2024 年的三倍，長單將持續數年，量產品項增加，其他進入量產案件及新開發客戶產品也增加，預期下半年後會帶來更多商機，今年營收可望成長四成，毛利率維持五成水準。

全球 4 大雲端服務供應商（CSP），積極加大 AI 投資力道，2024 年資本支出合計可望超過 1700 億美元（新台幣 5 兆 4000 億元），不僅年增率高達 21%，更是再度創下歷史新高紀錄。ODM 族群今日全面轉強，(2382-TW) 廣達，亮燈漲停，( 3231-TW) 緯創，上漲 4.05%，(2356-TW) 英業達，上漲 5.64%。其中，( 2382-TW) 廣達，3 月營收 1017.09 億元，月增 20.7%，年增 9.6%，管理團隊指出，第二季開始隨著上游 CoWoS 產能緩解後，可以提前在上半年就看到 AI 伺服器貢獻營收，第二季將有望繳出亮眼成績，昨日證實接獲 (NVDA) 輝達，AI 晶片大單，也就是 GB200 伺服器整機訂單，預計今年 9 月開始量產，將可明顯貢獻營收。

AI(2382-TW) 廣達、(2356-TW) 英業達大漲，昨日佳螢早在股市期皇后 LINE@的文章中領先預告，所有粉絲及會員好友，歡迎一同來驗證!

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文章來源: 摩爾投顧莊佳螢分析師