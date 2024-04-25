台積電4月加碼2.4億美元金融債 散戶透過ETF也能與護國神山同行

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-25 09:52

細看近期的八大官股銀行買超排行榜，除了大家耳熟能詳的高股息 ETF 外，竟出現了「金融債 ETF」，就連護國神山台積電 (2330-TW) 都在買金融債，4 月還加碼 2.4 億美元，雖然法人是直接買進個別金融債，對散戶來說投資較不易，但靠 ETF 就能跟上大戶的腳步，趁著聯準會降息前布局。

攤開台積電財報，大舉持有美國銀行、摩根士丹利、高盛、富國銀行、摩根大通、花旗等 10 家世界銀行龍頭所發行的債券，且根據台積電重訊，光是今年 4 月就加碼了 2.4 億美元在這些標的。此外，全球最大主權基金 - 挪威主權基金 2023 年也投資了近 140 億美元在金融債。

國泰投信 ETF 研究團隊表示，相較小股民本金少，容易掉入「以小搏大」陷阱，看見高配息率就「見息眼開」；而這些大戶法人資金龐大，挑選投資標的時更看重安全性，傾向「以大搏小」用大資金換得穩健收益，故受到政府高度監管、體質幾乎媲美國債的金融債，就成了大戶首選。

國泰投信 ETF 研究團隊解釋，散戶較難直接買進個別金融債，但靠 ETF 就能完美解決這個問題，如國泰 10Y+ 金融債 (00933B-TW)，成分債發行人與台積電上述持債標的相同，等於透過 00933B 就能與「護國神山」同行，且 00933B 具有月月配加上收益平準金機制，適合喜歡每月有靈活現金流可運用的退休族或風險趨避者。