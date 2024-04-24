大盤長紅吐悶氣 半導體衝鋒助攻3檔台股ETF填息達標

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-24 18:39

台股飆風再起，在電子權值股帶領下，大盤收復 2 萬點，3 檔台股 ETF 新光臺灣半導體 30(00904-TW)、復華台灣科技優息 (00929-TW)、永豐台灣 ESG(00888-TW) 也順利完成填息，平均填息天數僅花 3 天，連同上周的台新永續高息中小 ETF(00936-TW) 亦完成填息，等於 4 月迄今已有 4 檔 ETF 完成填息。

新光臺灣半導體 30 ETF 經理人詹佳峯表示，4 月美台兩地股市雙跌，主要跟科技股表現有關，尤其上周台積電最新法說無驚喜表現，並下修全球晶圓代工成長預期，亦無上調今年資本支出，讓市場嚇出一身冷汗。

詹佳峯說，所幸市場持續看好 AI 長線需求，預料未來 AI 性能不斷躍進下，帶動背後運算需求將大幅成長，而支持高速運算的半導體類股，相關台灣供應鏈個股營運前景仍有看頭，適逢現階段半導體股普遍回檔，估值修正後有助於中長期投資吸引力，趁目前半導體 ETF 股價拉回，投資人可以考慮重新進場佈局。

美股超級財報周陸續上演，美大型科技股普遍反彈，費半指數止穩反攻下，帶旺台股拉出長紅重新站回 2 萬點，也為 4 月除息台股 ETF 帶來好采頭。根據 CMoney 統計，4 月計有 10 檔台股 ETF 陸續除息。

繼上周 00936 率先於 4/17 除息當日完成填息外，隨著 24 日台股大漲 532.46 點，也助攻 00904、00929 及 00888 等完成本月填息紀錄，法人表示，4 月台股表現上沖下洗，能夠率先填息的台股 ETF，成份股都以中小型股或科技股為主，表示股性活潑，股價波動大，也相當適合積極型投資人分批低接或選擇作為定期定額的投資標的。