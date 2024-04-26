迎除權息旺季 00934首次換股剔除航運、瞄準營建股高殖利率

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-26 09:59

中信成長高股息 (00934-TW) 自 2023 年 11 月 1 日掛牌至今，受益人數一路從 2.9 萬人攀升至 5.8 萬人，成長近一倍。今年 4 月進行首次成分股調整，新增及刪除各 21 檔，從選股邏輯來看，00934 剔除了航運等景氣循環股，但拉高營建股權重，看好其股利政策具備高殖利率。00934 將於 6 月 30 日進行首次收益分配評價，值得投資人期待。

中信成長高股息經理人張圭慧表示，00934 追蹤臺灣優選高股息指數，每年隨台股除權息淡旺季共調整 2 次成分股，第一次成分股調整，新增國產、統一超、群益證等 21 檔，剔除萬海、可成、南電等 21 檔，新成份股配置自 4 月 19 日盤後生效。

觀察 00934 新成分股，張圭慧指出，調降半導體權重外，同時也減少了航運等景氣循環股，換股時正好遇到台股拉回修正，順勢獲利了結，增加傳產、金融、食品、營建等類股權重，其中營建類股具備高殖利率，更自帶題材最為吸睛。

張圭慧進一步說，除了調高既有營建股的權重，亦新增國產、永信建等類股，主要是近年房市剛性需求支撐，加上近期頻繁地震，台灣住宅結構安全引起民眾高度關注，加速推動重建或都更的需求，使營建類股成為盤勢焦點之一，且不少營建類股去年營收表現亮眼，其股利政策也維持甚至超越過往發放水準，後市表現值得期待。

在此次成份股調整後，00934 持股產業主要分布在電子、金融與傳統產業，一舉從除權息淡季搶攻資本成長，轉向除權息旺季著重股息累積的投資組合，且在 4 月財報出爐後快速調整，更能讓投資人有機會享受財報帶來投資效益。