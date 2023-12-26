達麗建設今年營收創新高 明年業績估再衝百億元

達麗建設 (6177-TW) 今 (26) 日由董事長謝志長主持召開法說會，謝志長在會中強調，今 (2023) 年除北市陽明段建案交屋遞延之外，原訂交屋案可全數交屋，全年營收將改寫達麗史上年度最高營收，同時達麗預計在 2024 年有總銷 115 億元 2 建案完工。

在碳稅對營建業的影響上，謝志長指出，綠色通膨會讓明年建材和人工成本上升，相關公會預期這將未來 5 年內不動產成本上揚 15%，營造業需嚴陣以待，在成本上更進一步控制；而達麗也在預估成本時，抓 20% 的成本上升，將來這部分也都會反映在房價上，房價勢難下跌。

達麗建設 2023 年前 11 月營收 94.09 億元，年增 10.62%，完工交屋個案包括台中的「達麗 J12」，高雄三民區的「達麗上東京」，台南歸仁的「國家強棒」等，而外界高度矚目的台中北屯總銷 63 億元的「達麗創世紀」，則在年底交屋，目標今年完全入帳。

達麗在 2024 完工人帳的兩建案，包括位於台北市士林、總銷 40 億元，已全數完銷的「陽明大苑」、台南東區總銷 76 億元、已銷 55% 的「達麗松丹」 ，明年完工案量達 115 億元。

達麗 2023 年前三季營收 54.92 億元，毛利率 21.47%，稅後純益 5.18 億元，每股純益爲 1.27 元。謝志長強調，未來營運方向將以捷運聯開案、公辦都更及合建案爲，爲手頭資金做出最佳的運用。