達麗建地庫存達2.5萬坪可支應未來5年推案 還要持續購地

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-03-29 15:15

達麗建設 (6177-TW)2023 年營收以 154 億元創新高，同時，由達麗與白天鵝機構合作在台中高鐵特區推出的總銷 190 億元「新高鐵」個案，銷售也突破 60%，達麗董事長謝志長今 (29) 日指出，目前公司手中掌握的土地庫存達到 2.5 萬坪，仍將隨著產業、交通的發展持續購地，同時，達麗並且指向爭取公共交通建設的聯開案。

謝志長說，達麗對投資爭取公共交通建設的聯合開發案，將很快會見到成果展現。

達麗建設在手的全台土地庫存達到 2.5 萬坪，謝志長強調，這 2.5 萬坪的土地庫存將可支應達麗未來 5 年的推案，但後續達麗仍會在六都持續獵地，目前台北市看好北士科、新北市看好新莊塭仔圳，雙北以外則跟著台積電 (2330-TW) 走，在交通軌道、產業發展具前景地區持續購入建地。

達麗 2023 年營收寫下 154 億元的史上新高數字，而稅後純益 20.68 億元，年增 72.51%，每股純益達 5.08 元，業績部份，達麗 2024 年將有 2 筆個案完工，包括位於士林、總銷 40 億元，已全數完銷的「陽明大苑」、台南東區總銷 76 億元、已銷 55% 的「達麗松丹」，完工案量合計為 115 億元。

謝志長認為，對國內房地產相當有信心，主要是看利率水位仍相對低、資金仍充沛，股市強勁，又有通膨議題，在民眾具有置產保值意識，因此具有交通便利性和產業發展的地區，仍受青睞。

同時，台灣的經濟面的信心已提升，謝志長指出，達麗會持續在台北的北士科、新北的塭仔圳加碼購地，新竹、台中、台南、高雄則跟著台積電和科技大廠，其中，台中看好高鐵站區、高雄地區則看好北高雄的發展。

達麗今年達麗將兩筆完工個案，包括位於北市士林、總銷 40 億元，已全數完銷的「陽明大苑」、台南東區總銷 76 億元、已銷 55% 的「達麗松丹」，完工案量合計為 115 億元。