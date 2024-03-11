瑞銀：日本4月可能取消負利率 未來三個月日圓區間145-152

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-03-11 20:21

近期日本央行官員的發言令市場猜測可能提前取消負利率，瑞銀財富管理則認為會在四月，且比起日本央行，未來美聯儲的政策和動作，才是對該貨幣更重要的驅動力，預計未來三個月日圓兌美元匯率將在 145-152 的寬幅區間內震盪。

上周日本央行行長植田和男表示，潛在通膨率上升至 2% 的可能性逐漸增加。日本央行董事會成員中川淳子也表示：工資和物價的良性迴圈近在眼前。日媒報導，日本央行 9 名董事會成員中，至少有一名可能會在本月的政策會議上表示，取消負利率是合理的。這令市場開始猜測日本央行可能最早於 3 月便結束長達 8 年的負利率政策。此前美元兌日元已在 150 左右盤整多日，上周開始美元兌日元持續下降、截至上週五已跌破 148。

瑞銀財富管理認為，日本央行更有可能在 4 月 26 日的貨幣政策會議上取消負利率政策，而非 3 月 19 日會議。只有在 3 月份貨幣政策會議過後，才能獲得關於通脹趨勢的關鍵資訊。日本央行此前曾表示，工資增長對持續的通膨至關重要。首輪針對大型企業的勞資談判將於 3 月 15 日結束，而接下來針對小型企業的兩輪談判將分別於 3 月 22 日和 4 月 4 日結束。超過一半的公司將在第二輪揭曉其決策。此外，4 月 1 日公佈的 2024 年第一季度短觀商業調查結果，預計將為日本央行提供有關企業部門狀況和強勁工資增長可持續性的更多資訊。