〈台幣〉掰了負利率日圓反貶 台幣跟貶1.13角 靠攏31.8元

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-03-19 17:09

台北匯市今 (19) 日成交量再度擴大，午盤過後跟隨日圓貶勢加重，終場收在 31.772 元，貶值多達 1.13 角，台北外匯經紀公司成交值 13.28 億美元，反映近期市場等待 FOMC 結果的避險情緒，美元短線轉強。

新台幣今日以 31.68 元開出後，貶勢逐步加重，最多貶值達 1.4 角至 31.799 元，終場收在 31.772 元，貶值 1.13 角，全日高低價差 1.19 角，台北外匯經紀公司成交值再次放大至 13.28 億美元。

觀察主要亞幣，日圓在今天宣布告別零利率後，日圓反而重挫超過 0.8%，新台幣貶值 0.36%，泰銖也貶逾 0.3%，韓元和星元均貶值達 0.2% 上，人民幣和港幣狹幅整理。

統一投顧分析，本週全球多國主要央行召開會議，市場聚焦周四美國聯準會公布最新聲明和官員利率點陣圖變化，其他包括英國央行、日本央行和澳洲央行的決策均受矚目，多國還將發布 PMI 預覽數據。