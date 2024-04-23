環球晶估Q1落底 下半年成長放緩

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-23 19:16

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 董事長徐秀蘭今 (23) 日獲頒潘文淵文教基金會 ERSO Award，會後表示，第一季業績將是底部，下半年表現可望優於上半年，不過，由於整體經濟環境變化，產業不確定性高，預期下半年營收增幅略為放緩。

徐秀蘭指出，市場原預期美國聯準會將在今年上半年降息，進而刺激消費力道，不過，現在看起來因通膨情況仍嚴峻，短期持續壓抑消費需求，而且油價也受地緣政治影響，上漲非常多，使得消費者受傷害，因此本來預估下半年營收會有較顯著的成長，現在看起來成長幅度會收斂。

針對庫存方面，徐秀蘭坦言，客戶庫存的確有下降，但速度不如預期，在存貨水位仍高的情況下，也會提供客戶價格優惠，導致產品平均售價與營運面臨壓力。

細分各應用，徐秀蘭補充，記憶體市場分為高階先進產品跟傳統產品，在 AI 帶動下，高階先進記憶體需求相當強勁，HBM 都必須採用 12 吋 Epi，因此現階段環球晶的 12 吋 Epi 稼動率都維持滿載，日本剛擴充的產能也馬上投產。

針對美國德州廠，徐秀蘭預期，美國德州廠將在第二季、第三季導入設備，第四季送樣給客戶，至於補助公司也已提出申請，目前尚未進入協商階段。