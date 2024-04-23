〈昇達科法說〉低軌衛星產品高出貨奏功 首季EPS 1.23元創6季新高
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-04-23 17:09
昇達科 (3491-TW) 低軌衛星相關產品接單狀況及出貨狀況佳，2024 年 1-3 月營收 4.34 億元，在低軌衛星相關產品占營收比重已達 32.8%，昇達科 (23) 日出席券商法說會，並公布首季自結財報，稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。
昇達科 2024 年第一季營收 4.34 億元，毛利率 45.26%，季減 1.12 個百分點，年增 5.66 個百分點，單季稅後純益稅後純益 7756 萬元，創 6 季以來新高，季增 84.66%，年增 40.06%，每股純益 1.23 元。
昇達科指出，首季營運在 3 月營收 1.85 億元，但毛利率達到 49%，更是單月的毛利率高峰，而毛利率能創高的關鍵在於產品結構組成變動的挹注，且此項產品結構預期今年仍將延續。由於推升獲利的高毛利率產品訂單多數已經接獲，對後續各月的獲利展望具有相當的把握度。
就昇達科的首季出貨產品結構分析，以低軌衛星相關產品占 32.8% 居冠，其次爲射頻頻 27.5% 居次，第三爲 5G/4G 回傳網路占 26.4%，網路工程占 13.3%。第二季低軌衛星產品可望在營收占比提升到 40%。
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