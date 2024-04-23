〈昇達科法說〉低軌衛星產品高出貨奏功 首季EPS 1.23元創6季新高

昇達科指出，首季營運在 3 月營收 1.85 億元，但毛利率達到 49%，更是單月的毛利率高峰，而毛利率能創高的關鍵在於產品結構組成變動的挹注，且此項產品結構預期今年仍將延續。由於推升獲利的高毛利率產品訂單多數已經接獲，對後續各月的獲利展望具有相當的把握度。