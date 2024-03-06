環球晶估Q1是全年低點 估2026年長約預付款將重啟成長

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-06 20:08

矽晶圓大廠環球晶 (6488-TW) 今 (6) 日召開法說會，董事長徐秀蘭表示，第一季因客戶持續庫存去化，將是全年營收最低點，之後會逐步往上，全年營運也會再優於去年，針對預付款，則看好 2026 年因應高階需求，客戶會增加更多長約以保障高階產能。

徐秀蘭表示，現階段仍有一些客戶的庫存水位較高，有一些則已經開始下降，儘管下降速度並不是很快，但大多數客戶的庫存週轉天數都在改善，有助整體產業庫存水位恢復至健康水準，整體庫存速度下降速度比最初預期要慢一些。

從營運走勢來看，徐秀蘭認為，今年第一季會是營運低點，第二季持平本季至小幅成長，下半年則隨著市場開始回溫、客戶需求增加，第三季營運也會跟著客戶開始成長，全年也會優於去年。

針對預付款，徐秀蘭認為，今、明兩年預付款會持續下降，主要有兩個原因，一是客戶履行 LTA 的承諾、並給付預付款，環球晶也會持續提供產品給客戶，二是 2024 至 2025 年可能不會像兩年前那樣取得較多的 LTA，因此 LTA 預付款在近兩年會持續降低。