環球晶衝刺綠色製造 丹麥子公司成首座採100%自發綠電的長晶廠

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-03-22 16:08

全球第三大晶圓供應商環球晶 (6488-TW) 近年積極衝刺綠色製造，今 (22) 日宣布，丹麥子公司 Topsil 預計將在 2024 年下半年，成為首座使用自發自用 100% 綠電的半導體長晶工廠。

環球晶補充，Topsil 已興建裝置容量達 10.2MW 的太陽能電廠，估計每年發電度數可達 950 萬度電，生產的太陽能電力大於生產製程的耗電量，樹立公司綠色製造的重大里程碑。

為了減緩氣候變遷的衝擊，尋求企業永續的解方刻不容緩。環球晶作為全球第三大半導體晶圓製造商，關注環境永續，致力在製造過程、再生能源使用和營運策略中實現綠色承諾。

環球晶 2021 年率先承諾在全球營運據點實現 2050 年 100% 使用再生能源，並於 2022 年正式加入 RE100 倡議，重申公司永續經營決心。且公司作為少數擁有太陽能電廠的半導體製造商，也積極投資太陽能設施，為能源運用取得更多彈性及優勢，如減少碳排放、增強營運韌性以及更有效滿足法規要求。隨著對潔淨能源需求持續成長，公司可望在快速發展的市場中奠定長期成功基礎。

除了丹麥子公司外，環球晶義大利子公司 MEMC Electronic Materials S.p.A. 新擴建的 12 吋生產線也預計在 2025 年量產階段使用 100% 綠電。藉由綠電採購協議、裝置太陽能板，以及積極導入替代的潔淨能源等規劃，環球晶圓的義大利廠以多元化的策略協助集團實踐 RE100 目標。

環球晶營運據點遍布全球，可就近供應客戶需求以最小化運輸距離，從而減少產品碳足跡和碳關稅的潛在影響，同時減緩地緣政治風險，公司主動建立並實施內部碳定價機制，敦促各廠將其營運對環境的影響納入成本考量，透過確實反應碳排放成本，以建構優先考量企業永續發展的決策文化。

為展現對全球淨零轉型的支持，環球晶今年再次與關係企業共同參與「Earth Hour 關燈一小時」("Earth Hour 60") 活動，環球晶台灣廠區將於 3 月 23 日晚上 8:30，關閉不必要的燈光和耗電設備一小時，象徵對節能減碳的持續承諾。