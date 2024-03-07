去年Q4 Enterprise SSD產業營收達23.1億美元 成長動能延續至Q1

鉅亨網新聞中心 2024-03-07 17:32

TrendForce 今 (7) 日表示，去年第三季供應商大幅減少產出，使得 Enterprise SSD 價格有撐，第四季合約價反彈後，買家積極購貨，加上伺服器品牌商資本支出優於去年，都帶動第四季 Enterprise SSD 採購容量增加，價格也上漲超過 15%，受惠量價齊漲，去年第四季 Enterprise SSD 產業營收季增 47.6%，約 23.1 億美元。

觀察第一季，伺服器品牌廠訂單動能持續加溫，又以中國客戶採購最積極，供應也隨著原惠庫存下滑，加上推動 Enterprise SSD 價格翻揚，第一季合約價漲幅超過 25%，預估將帶動第一季 Enterprise SSD 營收季增 20%。

去年第四季成長幅度最高的為 SK 集團 (SK Group)，Enterprise SSD 領域營收達 7.66 億美元，季增 96.9%。受惠於北美主要客戶備貨需求回升，SK 集團全力支援相關產品供應；三星 (Samsung) 營收成長幅度居次，季增 64.3%，達 9.61 億美元，隨著減產效益浮現，訂單動能回升帶動價格反彈，進一步帶動營收和出貨大幅成長。

美光 (MU-US) 受惠去年第四季 Enterprise SSD 合約價上漲，營收約 2.5 億美元，季增 6.8%，也因積極布局 Enterprise SSD，隨著 PCIe 4.0 產品逐漸放量，加上 232 層產品開始供客戶驗證，製程領先將有助於擴大市占率。

鎧俠 (Kioxia) 去年第四季營收為 2.17 億美元，季增 4.3%。其中，PCIe 4.0 出貨量漸增，主因為此次價格反彈迅速，市場龍頭供應商在相關零組件供應不及之下，Kioxia 因此受惠。