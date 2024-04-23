漢翔：今年營收如老鷹騰空展翅 國防業務拓維修續約、無人機版圖

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-04-23 18:55

航太大廠漢翔 (2634-TW) 今 (23) 日召開法說會時指出，今年國防、民用、科服三大業務將齊頭並進，前景可期，第一季營收突破百億元已打下堅實基礎，並透露， F-16 維修中心開放式契約已啟動續約洽談，無人機也在爭取相關商機中。

漢翔董事長胡開宏說，從營收趨勢來看，「有如一隻老鷹展翅上騰」，呈現不斷成長，而第一季合併營收 105.76 億元，年增 6.39%，已打下堅實基礎。

漢翔提到，今年我國國防預算創新高，漢翔今年以勇鷹高教機領銜，目標交出 18 架，並對已交付空軍的勇鷹機隊後勤維保一條龍，與空軍建立長期緊密的合作關係，漢翔在 F-16V 升級的經驗與優勢能量下，F-16 維修中心下訂量正逐年增長，5 年 23 億的 F-16 維修中心開放式契約啟動續約洽談。

目前，漢翔其他履約中的國防專案有 IDF 戰機商維、軍用直升機整機商維、空軍官校 11 修大專案 AT-3 教練機與 T-34C 教練機機隊管理等。

針對市場關注的無人機業務，胡開宏強調，漢翔具有成熟的經驗與設備，可將既有產製技術運用於無人機，也具完備的測試能力，可滿足各家業者的量產需求，持續配合國家政策爭取相關商機。

在民用業務方面，漢翔說明，在手訂單均穩定履約，並聚焦獲利產品要爭取擴大承製比例，其中，開始發展熱塑複材技術與高值鍛造能量，搶攻全球未來 10 年分別超過 2000 億美元和 9000 億美元的商務客機和發動機商機。

而國家綠能政策帶動下，漢翔的科技服務正逐漸擴大發展力道， 1 月與台塑新智能公司結盟，現正開發自有能源管理系統 (EMS)、電池管理系統 (BMS)，積極搶進儲能藍海；此外，漢翔並與奇異公司 (GE) 合作，擴大燃氣渦輪發電機組市場，瞄準維修在地化商機。