【籌碼週報】台股資金流入營建類股?一文掌握上週法人買超12檔個股

鉅亨研報 2024-04-23 11:47

一、投信近一週買超較多的股票 (2024.4.15-4.19)

上週投信買進之標的，買進共 12 檔，其中 7 檔電子股、5 檔傳產。弘塑為連三周、長虹為連二週買超之標的。族群性來說，半導體上游相關的檢測與設備 (弘塑、欣銓、閎康) 以及營建建材相關 (國產、華固、長虹) 具備族群性。

上週四台積電法說雖維持對自身樂觀展望，但下修半導體晶圓代工成長率，導致整體市場以利空反應，上週台股大跌 1200 點。且整體盤勢慣性已明顯改變，法人預估進入修正調整期。而可以發現，本週所挑選出來的族群營建類股相關都呈現大幅上漲。主要乃資金由電子類股移出，湧入相對具備 EPS、題材與殖利率之類股。但可發現週五相關類股都呈現爆大量之狀態，提醒此部分恐是短線的熱度交易，此位置並非相關類股長線進場的好買點，需要留意操作之機動性。

投信買超較多之個股當中，在法人籌碼跟著走專欄中，先前 4/3 挑出的長虹，累計價差 34%。4/16 的上緯，三日價差 15.5%；4/18 的達發，才剛起漲。雖台股連日大跌，但跟著法人的籌碼方向仍可有表現良好的標的。

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