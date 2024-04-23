Micro LED量產可期 錼創展示Micro LED多樣量產應用

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 09:41

Micro LED 成長至今，已經逐漸走入量產階段，Touch Taiwan 將於明 (24) 日登場，錼創 (6854-TW) 將展示 Micro LED 多元解決方案，以家居場景呈現各式搭載 Micro LED 的產品。

LED TV 方面，以商品化 Micro LED 為使命的錼創將展示已量產的 Micro LED TV，透過電競賽車遊戲帶給大家臨場的產品體驗。在 AR 眼鏡專區，則展出現正販售中的 0.49-inch Micro LED 全彩微型顯示器，在各大光學夥伴的合作中成長，各方面規格數值提升，成本更是大幅下調。