Micro LED量產可期 錼創展示Micro LED多樣量產應用
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-23 09:41
Micro LED 成長至今，已經逐漸走入量產階段，Touch Taiwan 將於明 (24) 日登場，錼創 (6854-TW) 將展示 Micro LED 多元解決方案，以家居場景呈現各式搭載 Micro LED 的產品。
LED TV 方面，以商品化 Micro LED 為使命的錼創將展示已量產的 Micro LED TV，透過電競賽車遊戲帶給大家臨場的產品體驗。在 AR 眼鏡專區，則展出現正販售中的 0.49-inch Micro LED 全彩微型顯示器，在各大光學夥伴的合作中成長，各方面規格數值提升，成本更是大幅下調。
此外，錼創也將展出採用 PixeLED Matrix 技術的 145-inch MIcro LED 顯示屏，讓使用者置身於宇宙中觀賞日出的壯觀與震撼，並以豐富的色彩表現展示出台灣的美麗。錼創也 1:1 還原 X-Park 拍照景點的 9.38 吋透明 MicroLED 顯示器，就算無法親臨現場，也能獲得生動的觀感體驗。
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