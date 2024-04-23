年初貸款人數激增近5成 稅季將至短期資金需求攀高峰

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-23 10:26

今 (2024) 年金融貸款需求高漲，據聯徵中心個人貸款數據 1 月統計，個人貸款新增 15 萬 2950 人，較去年同期激增 47.59%；而今年 1 月新增個人信貸總額達新台幣 744.62 億元，增長幅度比去年 12 月高出 7.37 個百分點。5 月綜所稅將近，短期資金需求高漲，可預期稅季將迎來一波貸款高峰。

據 Money101 金融比較平台公關副理張書敏表示，綜所稅可以刷卡繳，但畢竟僅延後支付仍得繳還，且未於指定時間內繳清，每超過 3 天需加徵滯納稅額 1% 滯納金，若因收入變動或其他原因導致無法及時支付稅款，可參考貸款短時間內提供所需資金，幫助避免逾期罰款。因此，除了刷卡分期外，銀行趁稅季祭出的信貸方案也是一項選擇，像是推出較優的利率、免手續費 / 開辦費等，幫助需求者減輕負擔。

滙豐銀行祭出稅季減壓專案，超低首期利率 0.01%，第二期最低貸款利率 2.54% 起，限定通路申辦享開辦費 0 元起，且符合條件最優享攜帶式藍牙喇叭或宜睿即享券 6000 元二擇一，核貸後最快 1 小時撥款。

玉山銀行稅月優貸，祭出首期利率 0.15% 起，手續費最低 688 元起，指定通路申辦符合條件享 momo 幣回饋 500 點，再抽玉山信用卡刷卡金最高 8888 元。

凱基銀行一段式低利率專案，最低貸款利率 1.98% 起，指定通路申辦享最低開辦費 0 元；永豐銀行搶攻貸款高峰，數時貸手續費 0 元起、首期固定利率 0.01%，指定通路申辦符合條件再享宜睿 2000 元即享券。

王道銀行信貸優惠專案，一段式利率 2.1% 起機動計息，指定通路申辦享手續費 0 元起，適合小額資金需求者 24 小時申貸，資金彈性運用。

樂天國際銀行的樂天貸，在報稅季提供一段式利率 1.97% 起，原價 6000 元的開辦費限定活動減免至 666 元，以減輕民眾繳稅季的資金負擔。

中國信託 Online 貸祭出首期年利率 0.01%，以貸款金額 30 萬元試算，第 2 期起年利率 2.90% 起，開辦費 3000 元起、貸款 84 期為例，最低每月還款額約 3573 元，只要成年且有固定收入，即可透過線上申貸。