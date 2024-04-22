才4個月就追募5次！「美債成長王」00687B規模衝上1465億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-22 16:59

雖然市場對降息的預期延後，但國泰 20 年美債 (00687B-TW) 買氣依舊滾燙，今年以來已追募 5 次，也是基金成立以來第 10 次追加募集，今 (22) 日開始銷售最新 200 億元額度。截至 4/19，基金規模來到新台幣 1465 億元，今年過不到 4 個月，已增胖逾 673 億元，是規模增加最多的「美債成長王」；受益人數也衝破 20 萬人，來到 21.1 萬人，較去年大增 8.5 萬人。

雖然對聯準會降息與否的雜訊仍多，據 FedWatch 資料顯示，聯準會最快於 9 月啟動降息，全年降息碼數縮減至 1 碼。但投資人仍抓緊時間卡位降息契機，且隨著利率 Higher for longer，領息也有望 Higher for longer，助攻美債 ETF 持續熱銷，00687B 4 月日均成交量高達 6.7 萬張。

在地緣政治風險與降息預期收斂中，上周台股出現顯著修正，19 日收盤創下史上最大單日收盤跌點，終場大跌 774 點，但 00687B 發揮美債避險特性，收盤逆勢突破 10 日均線，收在 30.19 元，上漲 0.94%，表現亮眼。

不只台灣人瘋美債，美國財政部表示，2 月總體外國投資者持有美債規模連 5 個月攀升，達到 7.96 兆美元，並且打破歷史紀錄，顯示各國政府對美債的投資意願提高。