違反言論自由！馬斯克發文反對美政府封殺TikTok

鉅亨網新聞中心 2024-04-20 11:06

特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克周五(19 日) 在社群媒體平台 X 發文稱，「我認為美國不應該禁止 TikTok，儘管相關禁令可能會讓 X 平台受益。這樣的做法有悖於言論和表達自由」。

根據美國眾議院議長邁克 · 約翰遜日前概述的一項計畫，TikTok 剝離法案將「很快成為法律」，新的計畫將 TikTok 剝離法案與一系列快速推進的法案捆綁在一起，這些快速推進法案旨在為烏克蘭和以色列提供新的援助。

有消息稱，美眾議院的新法案將給字節跳動至多一年時間來剝離 TikTok，比先前法案規定的六個月要長。 眾議院預計將在 4 月 20 日通過這些法案，此後美參議院料將迅速接手審議。 之前，參議院也討論延長限期至一年，考慮將禁令推後到總統大選之後。