特斯拉FSD免費試用後又半價促銷！馬斯克打啥算盤？

鉅亨網新聞中心 2024-04-13 12:38

特斯拉執行長馬斯克週五 (12 日) 宣布，美國市場的全自動駕駛 (FSD) 軟體大減價，自每月 199 美元的訂閱費用下調為每月 99 美元，為該公司首次半價推廣 FSD。

分析這個策略，可以看出馬斯克的多重意圖：

首先，透過降低成本，吸引更多駕駛選用 FSD 服務，不僅可以直接增加特斯拉的營收，還能為公司收集更多寶貴的駕駛數據，可以用來訓練和優化特斯拉的神經網路演算法，進而提升自動駕駛技術的效能和安全性。

其次，利用增加的數據輸入，特斯拉可能正在加速實現馬斯克先前承諾的目標——在 8 月推出特斯拉機器人計程車 (robotaxi) 服務，該服務的實現將標誌著特斯拉在自動駕駛領域的重大進步，並可能成為公司營收的新成長點。

此外，馬斯克可能還寄望透過推廣 FSD 軟體，增強特斯拉汽車的市場價值。 馬斯克曾在 2022 年指出，如果特斯拉無法成功開發自動駕駛技術，其公司的市值將「基本上為零」。 這說明了自動駕駛技術在特斯拉未來策略中的核心地位。

值得一提的是，在降價前幾週，特斯拉還在美國推出了為期一個月的 FSD 免費試用活動，該活動針對所有兼容 FSD 軟體的車型，目的是讓更多用戶體驗到 FSD 的功能 ，進一步刺激用戶的購買意願。

特斯拉也在 FSD 降價的同一周發布了最新 V12 版軟體的更新，該更新主要針對城區道路駕駛能力，全部基於神經網路運行，以顯示技術的進步和成熟度。

總之，馬斯克的這一系列動作顯然是為了加速特斯拉自動駕駛技術的商業化進程，並增強公司在競爭激烈的汽車市場中的競爭力。 透過降低價格門檻和免費試用活動，特斯拉不僅希望擴大用戶基礎，還在積極為其長遠的自動駕駛願景鋪路。