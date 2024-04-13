Nike產品缺創新 執行長怪罪遠距上班

鉅亨網編譯許家華 2024-04-13 10:59

Nike 產品缺乏創新而遭人詬病，執行長 John Donahoe 周五 (12 日) 將此歸咎於遠距工作，稱員工遠距工作時，很難產生顛覆性的影響。

Donahoe 受訪時，記者提到 Nike 缺乏新穎產品的問題，他稱：「我們缺少的是 Nike 所聞名的大膽、顛覆性創新，當我們回顧過去時，原因相當簡單。」

他指出，越南鞋廠在 Covid-19 大流行期間被迫關閉，「更重要的是，Nike 員工兩年半以來一直遠距辦公。」

「事後看來，事實證明，在 Zoom 上確實很難進行大膽的顛覆性創新、開發。我們的團隊上一回面對面相聚是在 18 個月前，由於意識到這點，公司進行了重組。在過去的一年，我們戮力重建顛覆性創新管道以及迭代創新管道。」

Donahoe 稱 Nike 的創新管道「一如既往地強大」，消費者可以期待每一季都會推出新產品。

一些分析師和投資者批評 Nike 在創新方面落後，並讓 On Running 和 Hoka 等搶走市占。

Nike 去年 12 月宣布一項廣泛的重組計畫，旨在在未來 3 年內削減約 20 億美元的成本，並預警未來幾季需求疲軟，因此下調銷售預期。

兩個月後 Nike 裁員 2%，即 1500 多人，以便可以投資於跑步、女裝類別和 Jordan 品牌等成長領域。