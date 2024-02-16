執行企業重組計畫 Nike將裁減2%員工 影響逾1500個職位

鉅亨網編譯張祖仁 2024-02-16 21:57

Nike (NKE-US) 周四 (15 日) 晚間表示，為整個企業重組考量，該公司將裁減 2% 現有員工，即 1500 多個工作崗位。

這家總部位於俄勒岡州比佛頓的運動鞋巨頭表示，希望能更善加利用其資本投資於其成長領域，例如跑步鞋、女鞋和喬丹品牌。

執行長唐納霍 (John Donahoe) 在員工備忘錄中表示：「這是我們重振增長的方式。」「這是一個痛苦的現實，我不能掉以輕心。」

並補充指出，「我們目前並未發揮出最佳表現，我要求自己和我的領導團隊承擔責任。」

Nike 表示，裁員將分兩階段進行。該公司將於本周展開第一輪融資，並在第 4 財季末完成第二輪融資；該季通常在 5 月底結束。該公司表示，根據當地勞動法，歐洲、中東和非洲地區的裁員時間將有所不同。

該公司表示，目前尚不清楚哪些部門將裁員，但不會影響專賣店的零售員工或倉庫工人。

當前消費者在支出方面變得更加謹慎，而零售業正在應對服裝和鞋類等非必需品的需求放緩，而服裝和鞋類正是 Nike 的主要支柱。

Nike 去年 12 月宣布一項廣泛的重組計劃，計劃在未來 3 年內削減約 20 億美元的成本。該公司調降銷售預期，以為需求和批發訂單減少、線上銷售疲軟以及市場更加依賴促銷做好了準備。

在削減成本計劃中，Nike 表示正在尋求簡化產品種類、提高自動化程度和技術使用、透過減少管理層來精簡組織並利用其規模「提高效率」。

在重組訊息宣布前不久，《俄勒岡人報》報導，Nike 過去幾周一直在悄悄裁員，並表示正在計劃進行更廣泛的重組。該媒體報導，招聘、採購、品牌、工程、人力資源和創新等一系列部門都遭到了裁員。