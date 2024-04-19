逢低布局00757緊抱尖牙股 聚焦美股財報季

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-04-19 09:59

美股隨著財報季展開，近期營收、獲利表現將是市場關注的焦點，根據 LSEG 資料，目前市場預估 2024 第一季標普 500 企業獲利成長為 5%，預估有雙位數成長的產業包括通訊服務、科技、公用事業、消費耐久財等，為美股後市添增動能。

統一 NYSE FANG+ ETF 基金 (00757-TW) 追蹤 NYSE FANG+ 指數，指數成分股多為相關產業領頭之巨型企業，投資領域橫跨人工智慧、電子商務、社群媒體、新能源車及物聯網等科技領域，該指數成分股範圍集中於 10 檔尖端科技，適合偏好科技股的投資人，若看好美國高科技產業類股的成長爆發力，此時可透過 00757 布局參與行情。

觀察 00757 追蹤指數成分股，截至 3 月底，Alphabet 占比約 10% 最高，博通、特斯拉、亞馬遜、微軟、蘋果、Netflix、Snowflake、輝達、META，占比各約 9% 以上。

統一投信表示，股市盤勢變化快速，定期定額投資是最佳投資術，以 00757 為例，各期間定期定額報酬率在同類型產品中都名列前茅，成績相當突出。