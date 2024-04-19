〈財報〉Netflix Q1業績亮眼 但Q2預期下滑 盤後股價挫近5%
鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 08:25
Netflix (NFLX-US) 周四 (18 日) 公布第一季營收和獲利超出預期，但也同時表示，明年起不再公布季度會員人數和來自每位用戶的平均營收 (ARPU)。
Netflix 第一季會員總數增長 16%，達到 2.696 億人，遠高於華爾街預期的 2.642 億人。
Netflix 在致股東的季度信中表示，公司的財務指標為營收和營業利潤率，並將參與度 (即客戶在平台上花費的時間) 作為客戶滿意度的最佳指標。
「在公司成立初期，我們幾乎沒有營收或獲利，而會員成長是當時我們未來潛力的有力指標。」Netflix 表示，現在公司正創造可觀的獲利和自由現金流，並開發廣告和打擊寄生戶以開闢營收來源，所以會員數量已非公司成長的唯一因素，且在推出多種價位的訂閱方案後，該指標就失去意義了。
「但訂閱人數如果跨過重大里程碑時，我們還是會宣布。」
Netflix 還指出，由於典型的季節性因素，第二季付費的淨增訂閱人數預計低於第一季。第二季營收預計 94.9 億美元，略低於華爾街預期的 95.4 億美元。
由於財測遜於預期，Netflix 周四盤後股價下挫 4.76%，報每股 581.49 美元，但該公司股價今年迄今已上漲 25%，過去 12 個月上漲約 85%。
Netflix Q1 業績關鍵數據 vs 華爾街預期
- 每股獲利：5.28 美元 vs. 4.52 美元 (LSEG 查訪共識)
- 營收：93.7 億美元 vs. 92.8 億美元 (LSEG 查訪共識)
- 會員總數：2.696 億人 vs. 2.642 億人 (Street Account 查訪共識)
Netflix 第一季 23.3 億美元或每股 5.28 美元，去年同期為 13 億美元或每股 2.88 美元；營收 93.7 億美元，自去年同期的 81.6 億美元升上來。
Netflix 正努力自以「用戶成長為目標」轉向以利潤為重點，透過漲價、打擊密碼共享和內置廣告的訂閱方案來增加營收，投資者正尋找跡象表明這些舉措確實推動 Netflix 的發展，並尋求有關該公司進軍電玩遊戲的更多細節。
Netflix 還可以提供更多有關其與 TKO Group Holdings 合作將 WWE 引入該平台的資訊。該公司表示希望擴大其體育賽事直播服務。
共同執行長 Ted Sarandos 周四財報法說會上表示：「我們正處於開發直播節目的早期階段，我將其視為公司播放內容類型的擴展，與之前公司擴展到電影、無腳本和動畫以及最近至電玩遊戲的方式一樣。」
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