〈財報〉Netflix Q1業績亮眼 但Q2預期下滑 盤後股價挫近5%

鉅亨網編譯許家華 2024-04-19 08:25

Netflix (NFLX-US) 周四 (18 日) 公布第一季營收和獲利超出預期，但也同時表示，明年起不再公布季度會員人數和來自每位用戶的平均營收 (ARPU)。

Netflix 第一季會員總數增長 16%，達到 2.696 億人，遠高於華爾街預期的 2.642 億人。

Netflix 在致股東的季度信中表示，公司的財務指標為營收和營業利潤率，並將參與度 (即客戶在平台上花費的時間) 作為客戶滿意度的最佳指標。

「在公司成立初期，我們幾乎沒有營收或獲利，而會員成長是當時我們未來潛力的有力指標。」Netflix 表示，現在公司正創造可觀的獲利和自由現金流，並開發廣告和打擊寄生戶以開闢營收來源，所以會員數量已非公司成長的唯一因素，且在推出多種價位的訂閱方案後，該指標就失去意義了。

「但訂閱人數如果跨過重大里程碑時，我們還是會宣布。」

Netflix 還指出，由於典型的季節性因素，第二季付費的淨增訂閱人數預計低於第一季。第二季營收預計 94.9 億美元，略低於華爾街預期的 95.4 億美元。

由於財測遜於預期，Netflix 周四盤後股價下挫 4.76%，報每股 581.49 美元，但該公司股價今年迄今已上漲 25%，過去 12 個月上漲約 85%。

Netflix Q1 業績關鍵數據 vs 華爾街預期

每股獲利：5.28 美元 vs. 4.52 美元 (LSEG 查訪共識)

營收：93.7 億美元 vs. 92.8 億美元 (LSEG 查訪共識)

會員總數：2.696 億人 vs. 2.642 億人 (Street Account 查訪共識)

Netflix 第一季 23.3 億美元或每股 5.28 美元，去年同期為 13 億美元或每股 2.88 美元；營收 93.7 億美元，自去年同期的 81.6 億美元升上來。

Netflix 正努力自以「用戶成長為目標」轉向以利潤為重點，透過漲價、打擊密碼共享和內置廣告的訂閱方案來增加營收，投資者正尋找跡象表明這些舉措確實推動 Netflix 的發展，並尋求有關該公司進軍電玩遊戲的更多細節。

Netflix 還可以提供更多有關其與 TKO Group Holdings 合作將 WWE 引入該平台的資訊。該公司表示希望擴大其體育賽事直播服務。