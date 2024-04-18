〈國巨法說〉Q2營收估季增1-3%雙率向上 消費性電子市況回溫

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-18 19:13

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (18) 日召開法說，公司認為，第二季 AI 應用及智慧型手機等消費性電子需求回溫，第二季營收估季增 1-3%、毛利率及營益率也會季增低個位數百分比。

國巨表示，現階段雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但預估客戶端的庫存調整將於第二季度結束，供應鏈的庫存持續趨向健康水位，維持先前法說的看法。

國巨表示，目前特殊品與標準品的接單出貨比 (B.B. ratio) 在 1 上下，預期第二季稼動率將較第一季略增，標準品約 50%、特規品則達 70% 以上；庫存天數來看，第一季 129 天，與前季 131 天差不多。

各應用來看，國巨持續看好 AI 應用廣泛，除了伺服器 / 資料中心外，電腦、筆電、智慧手機等，相繼導入，雖然因為所處產業較難量化，但 AI 對於特規品、Design In 產品需求較多，有助毛利率表現。

消費性電子方面，國巨指出，目前智慧手機需求不錯，也帶動標準品回溫，預估今年智慧型手機可望有中低個位數的成長，電腦及筆電也有看到好轉；至於車用、工控方面目前還在庫存調整期，但逐步改善。