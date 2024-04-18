〈國巨法說〉Q1純益年增11% EPS 11.02元

被動元件大廠國巨 ( 2327-TW ) 今 (18) 日召開法說，公告第一季度財報，稅後純益 46.09 億元，季減 2.9%、年增 11.6%，每股純益 11.02 元。

業外方面，國巨表示，非營業項目淨收入為 11.15 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 2.76 億元及利息淨收入 5.18 億元。