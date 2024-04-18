〈國巨法說〉Q1純益年增11% EPS 11.02元
鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-18 18:41
被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (18) 日召開法說，公告第一季度財報，稅後純益 46.09 億元，季減 2.9%、年增 11.6%，每股純益 11.02 元。
國巨第一季營收 285.05 億元，季增 4.2%、年增 9.2%；毛利率 33.8%，季減 0.7 個百分點，但年增 0.8 個百分點；營業利益 49.64 億元、營益率 17.4%，季減 1.1 個百分點，年減 1.5 個百分點。
業外方面，國巨表示，非營業項目淨收入為 11.15 億元，主要來自於已實現及未實現外幣兌換利得 2.76 億元及利息淨收入 5.18 億元。
國巨第一季各產品銷售比重，積層陶瓷電容 (MLCC) 佔 20%、鉭質電容 (Tantalum)16%、電阻 (Resistor)13%、磁性元件 (Magneticst)30%、感測器 (Sensor)12%、其他零組件 9%。
若以應用別來看，工控占 36%、車用 20%、運算產品 21%、消費性電子 11%、電信 9%、航太 / 國防 3%；各市場來看，美國佔 25%、歐洲 23%、中國 23%、亞太地區 29%。
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