鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-08 17:52

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (8) 日 3 月營收，在年後客戶拉貨動能穩健下，營收 100.23 億元，月增 18.5%、年增 11.3%；第一季營收 285.05 億元，季增 4.2%，年增 9.2%，略優於法說會季增低個位數的預期。

國巨說明，3 月營收工作天數回復正常，加上去年 11 月完成併購施耐德高階工業感測器事業，今年起整年度貢獻，也推升營收表現。

國巨表示，現階段雖然整體市場供需、全球通膨及國際局勢等大環境的不確定性因素仍高，但預估客戶端的庫存調整將於第二季度結束，供應鏈的庫存持續趨向健康水位，並樂觀看待 AI 應用的營運動能及後市展望。

泛國巨集團的凱美 (2375-TW) 也公告 3 月營收 4.24 億元，月增 33.5%、年減 2.2%；累計前 3 月營收 11.65 億元，年增 4.1%。