〈國巨法說〉Q1營收估季增1-3% AI應用需求強勁

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-02-29 20:00

被動元件大廠國巨 (2327-TW) 今 (29) 日召開法說，展望第一季，公司估，營收季增 1-3%、毛利率持平，但營益率將季減 2 個百分點；國巨表示，目前相關需求動能非常強勁，也陸續與大型客戶展開合作，看好成長動能。

國巨表示，除了 AI 需求強勁外，車用持穩正向，消費性應用也見到復甦，目前特殊品與標準品的接單 / 出貨比 (B.B. ratio) 都在 1 上下；第一季產能利用率規劃來看，預估與第四季相當，標準品 40-50%、特殊品 70%。

國巨進一步指出，AI 相關應用包括資料中心、伺服器等需求強勁，帶動鉭質電容需求增加；另外，也有 AI 基礎建設的專案在進行中，並與幾個大客戶洽談合作，看好 AI 應用未來成長動能。

對於第一季營益率展望，國巨解釋，主要是新合併法國施耐德電機高階工業感測器事業部，新事業初期營業費用比較高，但預計將逐季改善。