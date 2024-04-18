〈台積電法說〉AI伺服器需求熱絡 相關處理器今年營收年增超過1倍

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 16:39

台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，幾乎所有 AI 創新者都正與公司合作，解決算力永無止盡的需求，預期今年 AI 伺服器處理器業績將成長超過一倍，佔公司今年營收比重 11-13%(low-teens)。

台積電預期，未來五年，伺服器 AI 處理器將以 50% 的年複合成長率 (CAGR) 成長，到了 2028 年將佔整體營收比重超過 20%。

魏哲家看好，現階段大多數 AI 加速器都採用台積電 5/4 奈米技術，且由於算力帶來的節能問題，客戶對 3 奈米、2 奈米採用的意願相當高，期望晶片有更佳的能源效率，有助客戶產品表現。

台積電看好，AI 相關需求激增，等同在一個智慧互聯的世界中，節能運算的結構性需求正加速成長，台積電是 AI 相關應用的關鍵驅動者，隨著 AI 技術持續演進，以使用越趨複雜的 AI 模型，這些模型需要更強大的半導體硬體來支援。

台積電預期，AI 無論是採用何種方式，都需要使用到最先進的半導體製程技術，因此，台積電技術領先價值正在增加，客戶需要公司提供大規模的最先進製程和封裝技術，以可靠和可預測的技術節奏提供支援。