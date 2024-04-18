〈台積電法說〉CoWoS產能預計超過倍增 攜手封測廠滿足需求缺口

鉅亨網記者魏志豪 新竹 2024-04-18 18:33

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，儘管台積電今年已規畫 CoWoS 產能超過倍增，但仍無法滿足客戶需求，部分也與封測廠 (OSAT) 一同合作，盡力滿足客戶訂單。

魏哲家說，CoWoS 需求非常非常 (very very) 強勁，台積電已盡力滿足客戶需求，今年產能預計超過倍增，但還是無法滿足客戶訂單，明年看起來也還是不夠，因此會與封測夥伴合作，去滿足市場。

魏哲家強調，台積電最終皆以客戶成功為要旨，因此市佔率不是公司考量的重點，客戶能否成功才是公司考量重點，針對艾克爾 (Amkor) 斥資在亞利桑那州興建先進封裝廠一事樂觀看待，可一同服務客戶。