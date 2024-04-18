〈台積電法說〉Q1獲利年增9% EPS 8.7元創同期新高
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 13:49
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，並公布第一季財報，受惠 HPC 需求強勁，部分抵銷智慧型手機傳統淡季影響，稅後純益達 2254.9 億元，季減 5.5%，年增 8.9%，每股稅後純益 8.7 元，創下同期新高，也略高於市場預期。
台積電第一季營收 5926.44 億元，季減 5.3%，年增 16.5%，毛利率 53.1%，季增 0.1 個百分點，年減 3.2 個百分點，營益率 42%，季增 0.4 個百分點，年減 3.5 個百分點，稅後純益 2254.9 億元，季減 5.5%，年增 8.9%，純益率 38%，季減 0.2 個百分點，年減 2.7 個百分點，每股稅後純益 8.7 元。
台積電第一季儘管受智慧型手機季節性影響，但受惠高效能運算 (HPC) 相關需求持續強勁，第一季營收僅小減 5.3%，較去年同期大增 12.9%，毛利率與營益率則分別達財測中間值與高標，整體獲利優於市場預期。
依技術別來看，3 奈米製程隨著客戶手機拉貨力道趨緩，佔第一季晶圓總收入的 9%，較上季的 15% 下滑，5 奈米和 7 奈米分別佔 37% 和 19%，皆較上季增加 2 個百分點，整體先進製程佔晶圓總收入達 65%。
按平台區分，台積電第一季 HPC、物聯網和 DCE 的收入皆呈現成長，照比重來看，HPC 與智慧型手機分別佔營收 46% 和 38%，而物聯網、汽車、DCE 和其他分別佔 6%、6%、2% 和 2%。
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