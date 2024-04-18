〈台積電法說〉Q1獲利年增9% EPS 8.7元創同期新高

依技術別來看，3 奈米製程隨著客戶手機拉貨力道趨緩，佔第一季晶圓總收入的 9%，較上季的 15% 下滑，5 奈米和 7 奈米分別佔 37% 和 19%，皆較上季增加 2 個百分點，整體先進製程佔晶圓總收入達 65%。

按平台區分，台積電第一季 HPC、物聯網和 DCE 的收入皆呈現成長，照比重來看，HPC 與智慧型手機分別佔營收 46% 和 38%，而物聯網、汽車、DCE 和其他分別佔 6%、6%、2% 和 2%。