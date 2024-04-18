〈台積電法說〉雙降！半導體、晶圓代工產業年增率預估下修 今年車用業績轉衰退
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 15:57
晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，總裁魏哲家表示，此次與三個月前相比，部分產業復甦速度低於預期，因此調降整體半導體產業營收年增率以及晶圓代工產業預估，台積電本身營收則維持年增 21-26%(low-to-mid-twenties)。
魏哲家上次法說預估，半導體市場 (不含記憶體) 將成長超過 10%，晶圓製造產業則預期成長約 20%，但經過三個月後，年增率分別下修至 10%、14-19%，台積電自身美元營收維持年初展望。
細分各產業，魏哲家說，AI 相關需求持續強勁成長，公司與大型雲端運算客戶合作，緊抓 AI 伺服器商機，包括 CPU、GPU 與加速器等，手機需求穩健成長，PC 復甦較慢，物聯網 (IoT) 和消費性電子仍在調整，車用庫存也持續修正。
財務長黃仁昭也補充，前次法說預期車用平台營收會成長，但此次看起來今年車用相關業績會呈現衰退。
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