〈台積電法說〉雙降！半導體、晶圓代工產業年增率預估下修 今年車用業績轉衰退

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 15:57

魏哲家上次法說預估，半導體市場 (不含記憶體) 將成長超過 10%，晶圓製造產業則預期成長約 20%，但經過三個月後，年增率分別下修至 10%、14-19%，台積電自身美元營收維持年初展望。

細分各產業，魏哲家說，AI 相關需求持續強勁成長，公司與大型雲端運算客戶合作，緊抓 AI 伺服器商機，包括 CPU、GPU 與加速器等，手機需求穩健成長，PC 復甦較慢，物聯網 (IoT) 和消費性電子仍在調整，車用庫存也持續修正。