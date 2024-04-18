〈台積電法說〉Q2美元營收估季增4-8% 創歷史新高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-04-18 14:46

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (18) 日召開法說會，財務長黃仁昭表示，受惠 3 奈米與 5 奈米需求持續強勁，抵銷智慧型手機季節性影響，帶動第二季營收持續成長，美元營收預估為 196-204 億美元，季增 4-8%，再創歷史新高。

台積電預估，第二季營收 196-204 億美元，以中位數推估，約 6%，年增約 27%，以美元兌新台幣匯率 1 比 32.3 元推算，第二季營收 6330.8-6589.2 億元，季增 6.8-11.2%，毛利率 51-53%，營益率 40-42%。

黃仁昭說，台灣花蓮本月初發生強震，對第二季營收影響有限，不過因材料等受損，預估影響本季毛利率 0.5 個百分點，加上台灣電費從 4 月開始調漲 25%，也影響本季 0.7 至 0.8 個百分點。

展望下半年，黃仁昭預期，由於電費維持高檔，持續影響毛利率 0.7-0.8 個百分點，加上 3 奈米產能爬升，會稀釋約 3-4 個百分點，全年來看，隨著 5 奈米、3 奈米需求強勁，大致影響 1-2 個百分點，長期毛利率目標仍維持 53% 以上。