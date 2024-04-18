甲骨文計劃投資逾80億美元 擴建日本雲端資料中心

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-18 11:59

甲骨文 (ORCL-US) 計劃未來十年在日本投資超過 80 億美元，以滿足對人工智慧 (AI) 和雲端基礎設施日益成長的需求。

甲骨文周三 (17 日) 晚間表示，制定了拓展在日本業務的計畫，包含增聘人力。

甲骨文計劃在日本拓展主權雲端業務。創辦人兼董事長 Larry Ellison 曾表示，幾乎每個政府都希望擁有一個主權雲，為自己的政府提供專用區域。他進一步表示，一個以雲端服務和 AI 解決方案為特色的新版本能夠提高政府的效率。

今年 3 月，甲骨文公布會計年度 Q3 獲利超出預期，因伺服器需求旺盛，其雲端運算收入首度超越傳統軟體授權收入。執行長 Safra Catz 當時表示，公司正在迅速開設新的雲端資料中心以滿足需求，預估 2025 會計年度資本支出料將翻近一倍，達到約 100 億美元。