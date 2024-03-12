〈財報〉AI伺服器需求強勁 甲骨文Q3業績高於華爾街預期 盤後漲逾13%

鉅亨網編譯許家華 2024-03-12 08:14

甲骨文 (ORCL-US) 周一 (11 日) 公布第三財季獲利超越華爾街預期，激勵盤後股價飆漲 13% 以上。

Q4 財測關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 訪查共識)

調整後 EPS：1.62 美元至 1.66 美元 vs. 1.64 美元

營收：自去年同期 138 億美元年增 4% 到 6% (即中值約 145 億美元) vs.147 億美元

Q3 (2/29 止) 財報關鍵數據 vs 華爾街預期 (LSEG 訪查共識)

調整後 每股獲利 (EPS)： 1.41 美元 vs. 1.38 美元

營收：年增 7% 至 132.8 億美元 vs. 133 億美元

淨利：年增 27% 至 24 億美元 ，即每股 85 美分 (去年同期淨利 19 億美元，即每股 68 美分)

甲骨文執行長 Safra Catz 表示，公司致力於 2026 財年之前實現先過設定的 650 億美元銷售額目標。「考慮到我們的動能，其中一些目標可能過於保守。」Catz 說。

細部營收 vs. 華爾街預期

雲端服務和授權支援：年增 12% 至 99.6 億美元 vs. 99.4 億美元 (StreetAccount 查訪共識)

此為甲骨文最大的業務，該公司將其成長歸因於對其人工智慧 (AI) 伺服器的強勁需求。

Catz 表示，第三財季公司新拿下幾個「大型新雲端基礎設施」合約，還有更多交易正在醞釀。甲骨文雲端營收 (納入雲端服務部門) 年增 25％，達到 51 億美元。

甲骨文董事長 Larry Ellison 在財報電話會議上提到來自微軟的業務成長，稱甲骨文為 Microsoft 和 Azure 建造 20 個數據中心。「他們本周又下訂 3 個數據中心」Ellison 說。

然而，其他部門表現沒有那麼出色。