路透：美國計劃恢復對雙面太陽能板的進口關稅

鉅亨網編譯林薏禎 2024-04-18 09:19

兩位熟悉白宮計畫的消息人士周三 (17 日) 表示，拜登政府料將同意韓華 Qcells 的請求，撤銷對中國等國家實施為期兩年的太陽能板關稅豁免令。

南韓韓華集團 (Hanwha) 旗下太陽能電池公司 Qcells 在 2 月 23 日向美國貿易代表提交上述請願書，該請願書還包含其他 7 家太陽能公司的連署信，這些公司在美國的投資總額達數十億美元，分別是 First Solar(FSLR-US)、Heliene、Suniva、Silfab Solar、Crossroads Solar、Mission Solar 以及 Auxin Solar。

Qcells 去年宣布將斥資 25 億美元，在美國打造完整太陽能光電供應鏈，以因應低價亞洲產品的競爭。目前該公司在喬治亞州設有兩座工廠，是美國最大矽基太陽能產品製造商。

根據路透取得的請願書副本，Qcells 要求拜登撤銷前總統川普在 2018 年對雙面太陽能板實施的豁免令，該豁免令在 2022 年獲拜登延長。最初針對這些太陽能模組的進口稅率為 30%，目前則落在 14.25%，並且將於 2026 年到期。

儘管如此，消息人士表示尚未敲定撤銷豁免令的時間。

包含財政部長葉倫、貿易代表戴琪在內等拜登政府官員近周表示正在評估貿易補救措施，來應對中國大規模投資潔淨能源產能所構成的威脅。

事實上，美國絕大多數的太陽能板是由東南亞進口，但背後的製造商仍是中國公司。

一位白宮官員表示：「我們仍在研究所有可能的選項，確保《通膨削減法案》(IRA) 帶動的歷史性投資能夠成功。我們的企業和勞工可以和任何人競爭，但他們需要一個公平的競爭環境。」