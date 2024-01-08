微軟與南韓Qcells敲定巨額美製太陽能板供應協議

韓國 Qcells 周一表示，將在 2032 年之前向微軟 (MSFT-US) 提供 12 吉瓦的美國製造太陽能板。兩家公司宣稱這是同類交易中規模最大的交易之一。

該協議鎖定 Qcells 在其價值 25 億美元的喬治亞州新廠的面板大量穩定需求。對於正在尋找可靠面板供應商以降低供應鏈風險的微軟來說，這筆交易將有助於實現其到 2025 年使用 100% 再生能源為其營運提供動力的目標。

微軟能源副總裁霍利斯表示，「當其他人做同樣的事情時，我們如何真正確保能夠在這種環境下實現這些目標？」「我們必須以非常戰略性和深思熟慮的方式真正開展工作。」

一年前，兩家公司首次簽訂一份 2.5 吉瓦的合約。兩家公司表示，透過這項擴大的協議，微軟將把其總承諾增加到 12 吉瓦，足以為約 180 萬個家庭供電。

Qcells 表示，與微軟的合作將有助於其在美國建立太陽能供應鏈，以與中國競爭。該公司將生產矽錠、矽片和電池，以及模組本身。

目前大多數在美國組裝的面板都使用亞洲製造的組件，而去年亞洲的價格大幅下降。拜登總統的《通膨削減法案》中的激勵措施就在加強美國清潔能源零件的生產，以減少對海外生產的商品的依賴。

韓華解決方案公司 (Hanwha Solutions Corp.) 旗下 Qcells 部門執行副總裁 Jihyun Kim 說道，「我們是唯一真正建立完整供應鏈的公司。這要歸功於我們與微軟的合作夥伴關係。」