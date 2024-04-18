環時民調 近六成南韓受訪者：韓中關係變得更加疏遠、敵對

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-04-18 12:00

在本屆南韓政府上台後，中韓關係波折不斷，這也反映在南韓民眾的認知中，《環球時報》研究院的民調顯示，逾半數南韓受訪者認為，近年來韓中關係變得更加疏遠或敵對了。

從 4 月 6 日到 10 日，《環球時報》研究院在南韓首都首爾、京畿道、慶尚北道、釜山、大邱等 17 個行政區域，就對華認知、中韓關係、韓美關係等問題，對南韓 18 歲到 70 歲的普通民眾展開調查。本次調查採用商業化在線樣本庫邀約填答方式，共回收 1,045 份有效問卷。

調查結果顯示，57% 受訪者認為，近年來韓中關係變得更加疏遠或敵對了，認為兩國關係變密切和友好的受訪者，比率僅 11%。

南韓世宗研究所中國研究中心主任鄭載興表示，近兩年來，韓中關係變得有些疏遠了，甚至還有一些摩擦。南韓媒體對中國的負面報導變多，導致年輕人對中國的看法也趨於負面。

鄭載興說，之所以出現這個結果，原因是本屆南韓政府 2022 年 5 月上台後，大幅調整外交政策，完全「一邊倒」，強調意識形態，與美日等西方國家加強合作。

鄭載興進一步指出，近年來國際局勢出現巨大變化，美國已將中國視為最大挑戰，不斷加強美日韓同盟關係，宣揚「新冷戰」思維，這必然影響了南韓民眾的看法。

黑龍江省社會科學院東北亞研究所研究員笪志剛提到，南韓民眾對韓中關係的認知肯定受美國影響，這既包括美國的價值觀體系，也包括韓美同盟。這些因素導致中韓關係出現下降趨勢，笪志剛不排除這種趨勢會進一步加強。