國內重電需求佳+DC充電槍下半年放量 健和興今年營運看增

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-04-17 19:15

端子廠健和興 (3003-TW) 表示，國內重電客戶接單暢旺，推升電工端子需求，加上下半年 DC 快充充電槍放量，下半年優於上半年，全年營運將較去年成長，公司也積極布局液冷充電槍，推出美、歐規新品搶市。

健和興表示，受惠政府推動強韌電網計畫，以及歐美基建需求，重電客戶接單暢旺，同步帶動公司端子出貨，目前產品廣泛應用在儲能櫃連接器、智慧能源管理系統、微電網、工業用電大戶、太陽能及風力發電相關裝置。

充電槍方面，健和興表示，DC 快充充電槍預計下半年開始放量、導入北美市場，同時，公司也布局液冷快充，包括美規 CCS1 及歐規 CCS2 液冷式充電槍，可提供電流 500A 高功率充電，以及美規 NACS 充電槍，最高可提供 350A 充電，並預計下半年推出 500A 產品。

健和興表示，彰濱新廠已建廠完成，預計 5 月遷移充電槍產線，並視客戶訂單動能增設充電槍產線；另外，泰國新廠也在第二季開始生產，生產儲能、電力配電的綠能產品為主，並於下半年配合歐美客戶要求從泰國供貨。