理柏台灣基金獎：富蘭克林5金落袋 ESG概念及債券抬頭

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-17 14:45

理柏台灣基金獎壓軸揭曉，富蘭克林擁抱五金入袋，包括甫獲指標台灣基金獎肯定的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、歐洲中小型企業基金再登金榜。2024 年各大基金獎中，富蘭克林一共贏得 17 項獎座，其中在股債平衡相關的獎項斬獲豐富，包括團隊與個別基金均獲得青睞，此外後疫情時代關注度抬頭的全球氣候變遷題材及迎來近 20 年罕見契機的債券資產，亦有多個基金奪得金獎肯定。

今年在理柏台灣基金獎勝出的 5 檔富蘭克林國民的基金，美盛銳思美國小型公司機會基金和富蘭克林華美全球非投資等級債券基，已是連續兩年獲獎，而優質基金不只是在不同時空環境皆能勝出，有些則能搏得各基金獎的評選共識，像是富蘭克林坦伯頓全球平衡基金、歐洲中小型企業基金今年同時獲得理柏和指標兩大基金獎。

理柏台灣基金獎的評選期間為截至前一年度年底，富蘭克林得獎類別及獲獎基金依序為：

三年期 主題股票─天然資源 富蘭克林坦伯頓天然資源基金

三年期 歐洲中小型股票─富蘭克林坦伯頓歐洲中小型企業基金

三年期 美元平衡混合型─環球 富蘭克林坦伯頓全球平衡基金

五年期 美國中小型股票─美盛銳思美國小型公司機會基金

五年期 環球非投資等級債券─富蘭克林華美全球非投資等級債券基金

富蘭克林股債團隊精銳聚集，洞悉產業趨勢與準確佈局策略奏效，始終是歷年各大基金獎的常勝軍，獲獎基金與經理團隊類型多元，例如今年在指標台灣基金獎突圍的富蘭克林坦伯頓全球氣候變遷基金，超前掌握市場主流，彰顯基金長期專注 ESG 課題並累積超過 30 年投資經驗的豐碩成果。

另外後疫情時代，全球受 Fed 利率政策走勢而上下震盪，股債資產配置需要更靈活與透徹的執行力，富蘭克林即贏得指標台灣基金獎「平衡型股債混合」的最佳基金公司獎，總代理的富蘭克林坦伯頓全球平衡基金也雙獎項同步肯定，該基金從全球市場挑選優質標的，目前側重高品質、歐美大型龍頭產業機會，並因應景氣波動環境，配置全球公債為主。