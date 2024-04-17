光寶科攜手北科大組聯合研發中心 聚焦AI技術與智慧能源
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-17 16:31
光寶科 (2301-TW) 與國立臺北科技大學今 (17) 日宣布共組「光寶 - 北科聯合研發中心」，同時舉辦揭牌與剪綵典禮。光寶科指出，聯合研發中心將聚焦 AI 技術與智慧能源等領域的先進材料、技術及創新管理模式的開發與研究，並與電機、電子、光電，及資工等系合作。
光寶科與北科大的聯合研發中心攜手合作智慧能源開發，以前瞻電力電子為主軸，可應用於高效能電源設計，以及潔淨替代能源管理，並在北科大校園內設置智慧電網示範點，進行技術驗證。
AI 技術方面，則將應用在車輛駕駛認知分析與行車安全風險控管，同時採用 AI 影像監控技術，針對駕駛及車外環境進行智慧感測與監控，優化影像識別與決策品質，提升人車安全。
邱森彬指出，北科大在智慧能源、AI 研究、車用領域與人才創新能力方面皆具領先地位，透過聯合研發中心的成立，結合雙方優勢與長期的合作經驗，提前布局高階人才的招聘策略，刺激前瞻技術發展出更具潛力與創新的應用與解決方案。
北科大校長王錫福則說，光寶科創辦人宋恭源為北科大電子工程系傑出校友，同時也是北科大創校以來首位獲頒名譽博士的企業家，加上光寶科長年 。雙方透電力電子產業碩士灣班。因此雙方透過聯合研發中心，使得光寶科與北科大長久密切的連結更深厚，共同推動前瞻技術發展及跨領域應用研究，藉此培養學用合一的高階研發人才。
- 安全可靠的多資產平台!靈活槓桿 免費模擬
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
下一篇