光寶科攜手北科大組聯合研發中心 聚焦AI技術與智慧能源

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-17 16:31

光寶科 (2301-TW) 與國立臺北科技大學今 (17) 日宣布共組「光寶 - 北科聯合研發中心」，同時舉辦揭牌與剪綵典禮。光寶科指出，聯合研發中心將聚焦 AI 技術與智慧能源等領域的先進材料、技術及創新管理模式的開發與研究，並與電機、電子、光電，及資工等系合作。

光寶科與北科大的聯合研發中心攜手合作智慧能源開發，以前瞻電力電子為主軸，可應用於高效能電源設計，以及潔淨替代能源管理，並在北科大校園內設置智慧電網示範點，進行技術驗證。

AI 技術方面，則將應用在車輛駕駛認知分析與行車安全風險控管，同時採用 AI 影像監控技術，針對駕駛及車外環境進行智慧感測與監控，優化影像識別與決策品質，提升人車安全。

邱森彬指出，北科大在智慧能源、AI 研究、車用領域與人才創新能力方面皆具領先地位，透過聯合研發中心的成立，結合雙方優勢與長期的合作經驗，提前布局高階人才的招聘策略，刺激前瞻技術發展出更具潛力與創新的應用與解決方案。