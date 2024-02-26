〈光寶科法說〉去年每股賺6.36元 擬配發Q4現金股利2.5元
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 15:21
光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說會並公告 2023 全年營運狀況，去年全年稅後純益 145.71 億元，每股賺 6.36 元。董事會今日也通過配發第四季每股現金股利 2.5 元，加上去年上半年的 2 元，全年合計配發 4.5 元。
光寶科 2023 年第四季營收 369.09 億元，季減 8%，年減 14%。毛利率 22%，季減 1.6 個百分點，年增 2.5 個百分點。營益率 9.3%，季減 2.3 個百分點，年增 1.6 個百分點。稅後純益 34.6 億元，季減 24%，年減 10%，每股純益 1.51 元。
光寶科 2023 全年營收 1483.33 億元，年減 14%。毛利率 22%，年增 2.8 個百分點，營益率 9.8%，年增 1.1 個百分點。稅後純益 145.71 億元，年增 3%，每股純益 6.36 元。
光寶科也於今日董事會通過 2023 年第四季股利政策，決議配發現金股利 2.5 元，加上 2023 年上半年每股現金股利 2 元，全年現金股利達 4.5 元，配發率 71%。
以光寶科三大部門營收占比來看，雲端及物聯網部門占 35%，資訊及消費性電子部門占 46%，光電部門則占 19%。
光寶科指出，受惠 AI 伺服器高階電源，以及雲端運算產品規格的提升，雲端電源營收年成長 3 成。光寶科也提到，雖然受到消費電子需求疲弱，以及 UAW(美國汽車工人聯合會) 罷工事件影響營收，但在光電半導體中，汽車照明與不可見光在感測應用上也有新進展。
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