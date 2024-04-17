東元Q1 EV訂單滿手 看好今年EV業績大增3倍

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-04-17 13:35

機電大廠東元 (1504-TW) 今 (17) 日參展台灣國際智慧移動展，東元機電系統暨自動化事業群總經理高飛鳶指出，東元第一季電動車訂單滿手，且能見度已經看到 2025 年，同時也看好今年電動車業績營收可望大增 3 倍，主要來自台灣、印度及美國三地的訂單。

東元以「綠色移動夥伴」為主題，推出可供 12 米巴士使用德新產品「SiC 高效直驅系統」，另外，也展示已經打入美國改裝肌肉車的 130kV 二合一動力，以及其他可對應船舶、機具車等不同應用的模組化動力系統。

高飛鳶指出，東元為國內首家符合 DMIT 自主研發、設計及製造能力的電巴動力系統，今年再以模組化馬達設計模式，推出直驅動力系統新產品，且有 SiC 模組應用 3 大優勢，包括體積小、高效率及高功率，並依據客戶需求，提供 200kW、250kW、300kW 以及 350kW 4 款功率輸出。

高飛鳶也透露，東元的電動巴士動力系統已經成功切入成運、華德動能等 2 大巴士廠。除了持續鎖定台灣市場，東元也將聚焦印度市場，高飛鳶表示，印度對 235kW 高功率動力系統需求強勁，且主要以電巴為主，預計今年 7 月送樣，最快 2025 年出貨。

另外，東元 EV 拓展全球市場，積極布局供應鏈商機，今年初已經在北美市場設立新銷售公司 NEXE，提供完整的充電站解決方案，從充電樁的軟硬體、通訊、調試到保修與日常維護。高飛鳶進一步指出，目前已切入北美基礎建設的充電設施供應案，3 月底剛完成數座公共充電站以及學校巴士充電站。