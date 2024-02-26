〈光寶科法說〉去年獲利145億元創新高 三大動能挹注Q2重回成長軌道

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-02-26 17:40

電源大廠光寶科 (2301-TW) 今 (26) 日召開法說會，去年全年稅後純益 145.71 億元，寫下歷史新高。總經理邱森彬指出，在光電半導體、車用直流快充，以及雲端 AI 伺服器電源的挹注之下，預期第二季開始將重回成長軌道。

邱森彬指出，AI 題材持續火燙，如果從應用面來看可以分為三大類別，且三大種類產品皆會呈現正成長，包括伺服器電源、鍵盤以及手機光電半導體。邱森彬表示，去年此區塊的產品營收占比約 5%，今年有望達到 7% 至 8%，明年則有機會達雙位數。

邱森彬進一步說明，三大類別中又以伺服器電源成長幅度較大，目前主力規格為 3kW 以及 5.5kW，預期下半年會大幅度成長，目前也正在準備 8kW 產品。邱森彬強調，還是以客戶採用的解決方案為主。

車用方面，邱森彬提到，可以期待 DC Fast Charger(直流快充) 發展，光寶科旗下 30kW 與 60kW 的直流快充在美國德州生產，且在第一季進入量產，預期將逐季放量，有望成為光寶科今年重要的營收來源。至於 On-Board Charger(車載充電機) 直流對直流轉換器的部分，邱森彬則說，目前仍配合客戶進行產品驗證與開發，今年不會有顯著營收貢獻。